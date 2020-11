Auch wenn es in diesem Jahr schwierig und in den meisten Fällen auch nicht möglich sein wird, Veranstaltungen und Angebote im Advent und rund im das Weihnachtsfest zu machen, soll es in Ostbeverns guter Stube dennoch weihnachtlich werden. Damit der Ort während der gesamten Advents- und Weihnachtszeit wieder stimmungsvoll „leuchtet“, sind die Mitarbeiter des Bauhofes in dieser Woche dabei, im Ortskern die Lichterketten in die Bäume zu hängen. Im Gegensatz zu anderen Städten und Gemeinde bekommt die Bevergemeinde, wie in den Vorjahren auch, die beiden großen Weihnachtsbäume. Sie stehen bereits vor dem Rathaus sowie vor der Saxenrast. Die Weihnachtsbeleuchtung wird am ersten Adventswochenende eingeschaltet.