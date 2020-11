Eigentlich würden sich an diesem Wochenende die Türen des Edith-Stein-Hauses für den traditionellen Lepra-Basar der kfd . St. Ambrosius öffnen. Doch dem Angebot der Frauen geht es wie so vielen Veranstaltungen in dieser Zeit. „Wir haben den ganzen Sommer überlegt, ob und was überhaupt möglich sein kann“, sagt Elisabeth Schulze Althoff-Jürgens. „Eigentlich wäre ich jetzt dabei, die letzten Vorbereitungen zu treffen, zu telefonieren, zu organisieren oder zu klären, was noch gebraucht wird“, sagt sie und fügt hinzu: „Man ist schon ein bisschen traurig.“ Schließlich steckt in dem Basar viel Arbeit, die sich aber jedes Jahr aufs Neue bezahlt macht. Denn in den vergangenen Jahren konnte durchschnittlich ein hoher vierstelliger Betrag erwirtschaftet werden, der seit Jahren der Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung gespendet wird.

Diese Tradition hat sich seit den Anfangsjahren immer fortgesetzt. Der erste Basar fand am 2. und 3. Dezember 1972 statt. Die damaligen Bezirkshelferinnen hätten die Idee zu dem Angebot gehabt. „In der Zeit sind ja überall Basare entstanden“, berichtet Schulze Althoff-Jürgens. Vor 48 Jahren kam der Basarerlös zu einem Teil dem DAHW (Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe) zugute, ein Teil wurde für die Anschaffung einer neuen Krippe samt Figuren verwendet. „Damals war man wohl der Meinung, dass die Krippe in der Kirche in einem nicht ganz so tollen Zustand gewesen sei“, weiß Schulze Althoff-Jürgens aus Erzählungen. Geblieben ist das Engagement für die Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung.

Damals wie heute seien es viele Frauen und Männer, sowie viele Kleingruppen, Nachbarn, Freunde und Vereine, die sich alljährlich treffen, um ganz den Fähigkeiten entsprechend, die verschiedensten Produkte für einen attraktiven Basar zu fertigen. „Nach dem Motto: ‚Wer hat das gemacht? Die Frage ist nichtig. Was kann ich tun? Die Frage ist wichtig!‘ wurde und wird immer wieder für den Basar gearbeitet. In diesem Jahr wegen des Coronavirus nicht“, sagt Schulze Althoff-Jürgens.

Dazu gehören auch die Frauen der Nähgruppe, die für Nyundo und für den Basar emsig an der Nähmaschine sitzen. Doch nicht nur die Näherinnen unterstützen mit ihrer Arbeit den Basar, auch von der Kolpingsfamilie gibt es Hilfe. Jedes Jahr steuern die Ehrenamtlichen Holzarbeiten zum Verkaufssortiment bei. Weitere Helfer stricken Socken, kochen Marmeladen und Gelees oder backen Plätzchen. „Rund zehn junge Frauen treffen sich kurz vor dem Basar und kümmern sich um die Floristik“, erzählt Schulze Althoff-Jürgens. Neben Gestecken binden sie jedes Jahr zwischen 30 und 40 Adventskränze. Nicht zu vergessen seien auch die Kuchenbäckerinnen, die zum Teil sogar zwei Kuchen für das reichhaltige Angebot beisteuern.

Nach Überlegungen, einen kleinen Verkaufsstand auf dem Wochenmarkt zu initiieren, wurde auch diese Idee verworfen. „Wir wollen einfach keine Menschenansammlung riskieren“, sind sich die Organisatorinnen einig. Deswegen hoffen Sie jetzt auf die finanzielle Unterstützung der Mitstreiter und Gäste.