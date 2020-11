Wenn Ostbeverns ausländische Mitbürger bislang Ausweisdokumente benötigten, mussten sie sich gleich mehrfach auf eine Reise quer durch den Kreis Warendorf begeben. Denn seit dem Umzug der Ausländerbehörde von Warendorf nach Ahlen im Oktober 2016 hat sich für die Menschen aus Ostbevern die persönliche Erreichbarkeit der Behörde erheblich verschlechtert. War es bislang so, dass sich Ausländer für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu mindestens zwei Terminen nach Ahlen begeben mussten – und zwar zur Aufnahme der biometrischen Daten und ein weiteres Mal zur Ausgabe des elektronischen Aufenthaltstitels – so kann ab sofort für die Ostbeverner Ausländer zumindest eine Fahrt entfallen. Zukünftig können sie ihre ausländerrechtlichen Dokumente wie Aufenthaltstitel und Reiseausweise im Rathaus entgegennehmen. Lediglich die Beantragung muss noch in Ahlen erfolgen. Die Aushändigung der Dokumente erfolgt in enger Abstimmung mit den Mitarbeitern der Ahlener Ausländerbehörde und unter-streicht einmal mehr die gute Zusammenarbeit beider Behörden. Auf die Mitarbeiterinnen im Ostbeverner Bürgerservice-Büro, die diese Aufgabe zukünftig übernehmen, kommt damit allerdings eine Portion Mehrarbeit zu. Alleine im vergangenen Jahr stellte die Ausländerbehörde insgesamt 173 Aufenthaltstitel und 47 Reiseausweise für Ostbeverner Ausländer aus.