Nein zu Gewalt an Frauen

„Der 25. November ist ein Aktionstag, an dem auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht wird“, erklärt Margarete Götker , Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ostbevern. Die diesjährige Kampagne von „Terre des Femme“ steht unter dem Motto „#Mein Herz gehört mir“ und beschäftigt sich mit dem Thema Zwangsheirat und Frühehen.

Es ist ein internationales Problem, das zumeist junge Frauen und Mädchen im Teenageralter betrifft. Nach offiziellen Angaben von Unicef sind weltweit zwölf Millionen Mädchen betroffen, die unter 18 Jahren sind viele davon sind noch nicht einmal 16, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Ostbevern. Insgesamt könne von 650 Millionen Frauen ausgegangen werden.

Vielfältige Folgen von Frühehen

Die Folgen von Frühehen sind vielfältig: häusliche und sexualisierte Gewalt, gesundheitsgefährdende Teenagerschwangerschaften sowie massive soziale und ökonomische Abhängigkeit. Die Folgen für die physische und psychische Gesundheit der Betroffenen sind weitreichend.

Obwohl Zwangsheirat in Deutschland verboten ist und strafrechtlich verfolgt wird, würden Mädchen und Frauen auch hierzulande gegen ihren Willen verheiratet. Gerade Minderjährige trauten sich oft nicht Hilfe zu holen und wüssten auch nicht, an wen sie sich wenden sollen.

In diesem Zusammenhang rückt auch der sexuelle Missbrauch von Kindern einmal mehr verstärkt in den Fokus. Die physischen und psychischen Folgen dieses Missbrauchs seien für die Opfer unermesslich. Auch nach dem Ende ihres Martyriums verblieben sie häufig in ihrer Opferrolle, seien mit Schuld und Scham behaftet und hätten Zeit ihres Lebens mit großen Ängsten, Panikattacken und vielen anderen psychischen Störungen zu tun.

Im vergangenen Jahr hat sich hierzu die Selbsthilfegruppe „anders-sein“ für Erwachsene gegründet, die als Kind missbraucht wurden und nun den Austausch mit anderen Betroffenen suchen. Die Gruppe ist angegliedert an den Paritätischen Wohlfahrtsverband in Warendorf und erreichbar unter 0 25 81/46 79 988 oder selbsthilfe-warendorf@paritaet-nrw.org.

Konflikte nehmen während Pandemie zu

Der Aktionstag „Nein zu Gewalt an Frauen“ hat auch in Zeiten der Corona-Pandemie nichts an seiner Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil: Die Ausgangs- und Kontakteinschränkungen und die damit verbundene Enge sowie finanzielle Existenzängste führen zu einer Zunahme von Konflikten in den Familien. Manche gipfeln in Gewalt gegen Frauen und Kinder, so der Verband der Bundespsychotherapeutenkammer.

Hilfesuchenden Frauen steht Margarete Götker, 0 25 32/82 55, gleichstellung@ostbevern.de, als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Weitere Kontaktstellen sind die Frauenberatungsstellen in Warendorf, 0 25 81/16 887, und Beckum, 0 25 21/16 887, die Frauenhäuser in Telgte, 0 25 04/51 55 und in Warendorf, 0 25 81/60 975.

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist bundesweit in 17 Sprachen unter 0 80 00/11 60 16 erreichbar. Es bietet auch Online–Beratung und Sofort-Chats an: www.hilfetelefon.de .