Viele Viertklässler und ihre Eltern denken momentan darüber nach, welche weiterführende Schule die richtige für sie ist. Eltern und Kinder möchten sich orientieren und die vielleicht zukünftige Schule in Augenschein nehmen. Die aktuellen Entwicklungen und Einschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erlauben aber keine Informationen und Präsentationen vor Ort an den Schulen. Das betrifft auch die Loburg und das Gymnasium Johanneum.

Neben dem Informationstag – „Tag der offenen Tür“ – können auch die Informationsabende in Sassenberg am 30. November, Lienen am 3. Dezember und Glandorf am 8. Dezember aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nicht stattfinden und müssen verschoben werden.

Die Loburg möchte aber auch jetzt schon interessierte Eltern und Kinder über die Schule informieren und beraten sowie die Vielfalt des Loburger Schullebens zeigen. Auf der eigenen Homepage www.die-loburg.de finden Viertklässler und ihre Eltern in einer neu erstellten digitalen Präsentation viele Informationen zum Gymnasium Johanneum.

Unter „Die Loburg stellt sich vor! – Informationen zur Einschulung“ erfahren Interessierte alles Wichtige über die schulischen Möglichkeiten und Angebote an der Loburg, viele Impressionen aus dem vielfältigen Schulleben oder den Stand der digitalen Entwicklung und Infrastruktur, die eine zentrale Rolle in der aktuellen Schulentwicklung darstellen. Darüber hinaus gibt es Informationen zu den verschiedenen Beratungsmöglichkeiten – persönliche Beratung, „Expertentelefon“ und FAQs – sowie alle wichtigen Hinweise für die Anmeldung an der Loburg im Februar 2021 und den Schulstart im Sommer.