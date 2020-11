Eine leuchtende Idee hatte der Pfarreiratsvorstand der St.-Ambrosius-Gemeinde Ostbevern: „Wir gestalten Adventsfenster und machen daraus ein kleines Projekt für alle Altersgruppen der Pfarrei, so die Initiatorinnen Annegret Weitkamp und Maria Müller .

Die Fenster des Kaminraums werden in den nächsten Wochen zu Adventsfenstern umgestaltet. „Das bringt etwas Licht in diese dunkle Coronazeit“, so Maria Müller. Dazu haben die verschiedenen Gruppen, von den Kleinsten bis hin zu den Senioren, Fensterbilder gestaltet.

Jeden Tag werden die noch leeren Adventsfenster mit neuen Fensterbildern befüllt, bis schließlich am Heiligen Abend alle Fensterchen in hellem Lichtschmuck erstrahlen.

Ab dem kommenden Wochenende sind die ersten Bilder in den Fenstern des Kaminraumes zu sehen.