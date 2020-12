In diesem Jahr hat sich die Malteser-Jugend „online getroffen“, um die Krippengestaltung zu planen. Die Mitglieder haben sich für das Adventsthema der Kirche „Anker – festmachen an Gott“ entschieden. Deshalb ist die Krippenlandschaft maritim gestaltetet, mit Wasser, Strand, Muscheln und natürlich einem Anker, der unter anderem von Gruppenkindern zu Hause gebastelt wurde.

„Doch was sagt uns der Anker eigentlich?“, schreiben die Malteser in einer Pressenotiz. Und führen weiter aus: „Dort, wo ein Schiff ankert, dort bleibt es erstmal liegen. Es schwimmt nicht mehr frei herum. Anders gedacht, sagt der Anker uns vielleicht, wo gerade unser Leben seinen Mittelpunkt oder seinen Fixpunkt hat. Wo haben Sie gerade ihren Anker ausgeworfen? Bei vielen von uns liegt der Anker vermutlich zu Hause, der Ort, an dem wir aktuell eventuell mehr Zeit verbringen als sonst. An dem wir die ersten Plätzchen gebacken haben und am Sonntag die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet haben.“

All diese persönlichen Anker hätten die Menschen an unterschiedlichen Orten ausgeworfen, und doch hätten alle eine Gemeinsamkeit. Mit dem Anker und über das lange Tau, an dem der Anker hängt, gebe es immer auch eine Verbindung zu Gott. Egal, wo gerade geankert werde, die Verbindung zu Gott sei da.

„Mit dem Anker dürfen wir an Gott festmachen – wir dürfen auf ihn vertrauen“, schreiben die Jugendlichen. „Und egal wie viele Kontakte wir noch haben dürfen, der Kontakt zu Gott bleibt immer bestehen. Er kann uns Hoffnung und Kraft geben. Er gibt uns Halt, weil wir mit ihm einen festen Punkt in unserem Leben haben.“