Picknicken geht immer – auch und gerade im Winter. Um den Menschen im Münsterland gemütliche Picknick-Atmosphäre in die eigenen vier Wände zu bringen und gleichzeitig den lokalen Handel zu unterstützen, beteiligt sich die „Ostbevern Touristik“ an der münsterlandweiten Aktion „Verschenke ein Picknick“. Die Idee dahinter: Die „Ostbevern Touristik“ bietet gefüllte Picknickkisten mit allerlei lokalen Spezialitäten und Geschenkideen an und macht so Lust auf ein Picknick in der Adventszeit. Zu kaufen gibt es die Kisten ab sofort in der Geschäftsstelle – egal ob fürs eigene Zuhause oder als Geschenkidee zu Weihnachten.

„Insgesamt zehn Kisten dürfen wir präsentieren“, freut sich Kirstin Fögeling aus der Touristik. Dabei sind viele Einzelhändler aus Ostbevern vertreten. Der Inhalt reicht von lokalen Leckereien, hin zu weihnachtlicher Dekoration oder vielleicht einem schönen Schmuckpräsent. Demnach variieren auch die Preise von 33,50 bis 200 Euro.

Weitere Informationen zum Picknick aus Ostbevern gibt unter info@ostbevern-touristik.de, 0 25 32/ 43 103 50, auf Facebook und Instagram oder unter www.muensterland.com/verschenkepicknick.

Picknick-Freunde können sich schon jetzt auf Juni 2021 freuen: Dann finden rund um dem Internationalen Tag des Picknicks vom 18. bis zum 20. Juni die Münsterländer Picknicktage statt: mit großen und kleinen Picknicks, drinnen und draußen, an ungewöhnlichen Orten und insbesondere mit guten und regionalen Leckereien.

Auch die „Ostbevern Touristik“ ist mit dabei.