Wenn Pfarrer Sacha Sommershof auf die letzten Wochen zurückblickt, dann bezeichnet er die Zeit als anstrengend. Denn angesichts der Corona-Pandemie und der vielen Vorschriften und Restriktionen, die sich immer wieder geändert hätten, nicht richtig planen zu können – vor allem das Weihnachtsfest und die Adventszeit –, das ist für den Seelsorger höchst unbefriedigend und eben auch anstrengend gewesen. In enger Zusammenarbeit mit seiner Kollegin Sabine Elbert und dem Presbyterium hat Sommershof nach reiflicher Überlegung trotzdem ein Konzept entwickelt, wie die Weihnachtsgottesdienste stattfinden können und wie die frohe Botschaft der Geburt Jesu zu den Menschen gebracht werden kann.

Und im Gespräch ist Sommershof voller Zuversicht. „Ich habe die Hoffnung, dass es uns auch mit dem gebotenen Abstand gelingen wird, den Menschen an diesen Tagen nahe zu sein.“ Und auch wenn Weihnachten 2020 anders sein werde, als es die meisten Gemeindeglieder bisher erlebt hätten, der evangelische Geistliche sieht darin auch eine Chance. „Für mich ist Weihnachten in diesem Jahr das Zurück zum Eigentlichen. Wir werden kleiner feiern, aber auch konkreter“, betont er im Gespräch.

Analog zur Vorgehensweise in Telgte finden auch in der Christuskirche in der Zeit von 14.30 bis 18.30 Uhr, beginnend um 14.30 Uhr jede Stunde, fünf kurze Weihnachtsgottesdienste statt. Unter Corona-Bedingungen stehen in der Kirche unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nicht nur einzelne Gemeindeglieder, sondern auch Haushalte kommen, 40 Plätze zur Verfügung. Die Gesamtzahl von 200 Personen, die dann rein rechnerisch erreicht werden können, entspricht in etwa dem, was im Vorjahr zu den Weihnachtsgottesdiensten kam, das waren 240 Glieder.

Da nicht gesungen werden darf, wird Dr. Irina Krasnova die musikalische Untermalung der Feiern übernehmen. Genauso wie in Telgte wird es nach reiflicher Überlegung keine Familiengottesdienste geben.

Die Anmeldungen sind ausschließlich telefonisch im Gemeindebüro möglich. Das Büro hat dienstags von 16 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 12 Uhr geöffnet und ist unter 0 25 32/ 96 32 86 zu erreichen. Anmeldeschluss ist der 14. Dezember. Danach erfolgen die weiteren Vorbereitungen, wie etwa das Zusenden der „Eintrittskarten“. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist der Gottesdienst wie üblich um 10.45 Uhr in Telgte.

Zur Einstimmung auf Weihnachten erinnert der Pfarrer zudem an die Offene Kirche an den Adventssonntagen. Von 15 bis 16 Uhr sind dann sowohl die Christuskirche als auch die Petruskirche in Telgte für einen persönlichen Moment des Innehaltens“ geöffnet.