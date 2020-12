Ein unverhoffter Brief machte den Anfang

Als Geburtshelfer in Sachen Demokratie bemühte sich vor 31 Jahren auch die Gemeinde Ostbevern. Sichtbares Zeichen eines kommunalen Miteinanders war die Unterzeichnung einer Partnerschaftsurkunde am 25. November 1990 in Schloss Wendgräben mit der Stadt Loburg.