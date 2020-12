Ostbevern -

Von Anne Reinker

Ehrenamt hat viele Gesichter: In Deutschland engagieren sich 31 Millionen Menschen freiwillig. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Auch in Ostbevern gibt es unzählige Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren. Mit dem „Tag des Ehrenamtes“ am heutigen Samstag, starten die WN in eine Serie und stellen einige der Engagierten vor.