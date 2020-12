Weitere Themen waren das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 sowie die anstehenden Haushaltsplanberatungen der Bevergemeinde. Darüber informiert sie in einem Presseschreiben.

„Mir liegen die Kommunen am Herzen“, so die Aussage Daniel Hagemeiers , der auch auf die finanziellen Herausforderungen, der sich die Städte und Gemeinden auch bei uns im Kreis Warendorf vor allem jetzt während der Corona-Pandemie stellen müssen, den Blick richtet. Mit 13,6 Milliarden Euro an Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die kommunale Familie im kommenden Jahr mehr als je zuvor. Auch die Gemeinde Ostbevern profitiert vom neuen Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.

So fließen rund 283 189 Euro mehr an Gesamtzuweisungen nach Ostbevern. Insgesamt erhält die Gemeinde 4 047 037 Euro an Gesamtzuweisungen aus Düsseldorf. Darüber hinaus hat der Landtag das Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden durch die Corona-Pandemie beschlossen.

Das bedeutet, dass gemeinsam mit dem Bund insgesamt 2,7 Milliarden Euro noch vor dem Ende des Jahres an die Kommunen gehen. „Für unsere Kommunen ist es wichtig, dass sie verlässlich planen und investieren können“, so Hagemeier.

Investition trotz Krise

Im kommenden Jahr stehen 84 Milliarden Euro im Haushalt für NRW zur Verfügung. „Nordrhein-Westfalen bleibt weiter ein Aufsteigerland und auch 2021 investiert die Landesregierung trotz Krise in die Zukunft unseres Landes“, sagte der Landtagsabgeordnete. „Mehr Geld für Radwege, Musikschulen, Gesundheitsvorsorge, Lehrerstellen, Polizei, Umweltschutz und vieles mehr.“

„Wir sind hier in Ostbevern gut aufgestellt, viele Projekte sind angestoßen. Nun geht es darum, die Gemeinde auch für die Zukunft weiterzuentwickeln“, lautete die Auffassung der drei CDU-Ratsvertreter. „Dabei sei eine enge Zusammenarbeit zwischen Rathaus und Gemeinderat sowie eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Fraktionen auch untereinander sehr entscheidend“, äußerte sich Hubertus Hermanns .

Karl Piochowiak betonte, dass die gemeinsame Sorge um die Menschen vor Ort in den unterschiedlichen Lebensbereichen – nicht nur in dieser durch Corona eingeschränkten Zeit – auch weiterhin der Antrieb für alle Beteiligten in der Bevergemeinde sein wird. Aktuelle Corona-Themen wie der Aufbau der zentralen Impfzentren, die Situation in den Schulen und in der Wirtschaft kamen zur Sprache.

Für Ostbevern war zu berichten, dass den Bürgerinnen und Bürgern im Ort, den Verantwortlichen in den Einrichtungen und Schulen, in den Betrieben und der Gastronomie sowie in den Vereinen und Verbänden ein großes Kompliment im Umgang mit der Situation gebührt. Allerdings werde auch deutlich, dass die erheblichen Einschränkungen alle Beteiligten mit großer Sorge umtreibt und die Auslegung einzelner Bestimmungen der Coronaschutzverordnungen auch in der Verwaltung einen breiten Raum einnimmt. Die Auswirkungen auf die kommunale Haushaltsführung werde sich bei den Beratungen nach Einbringung des Haushalts in der Ratssitzung am 17. Dezember sicherlich niederschlagen.