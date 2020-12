Masern-Verdachtsfall an der Loburg

Ostbevern -

Von Ralf Aumüller

Nach einem Masern-Verdachtsfall an der Loburg hat das Gesundheitsamt Warendorf rund 30 Pädagogen des Gymnasiums in häusliche Quarantäne geschickt, weil deren Impfschutz möglicherweise nicht ausreichend ist. Am Freitag blieb die Schule geschlossen.