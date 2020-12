Planungen für das Feuerwehrgerätehaus in Brock vorgestellt

Brock -

Von Daniela Allendorf

Zwar ging es eine ganze Weile in Sachen Feuerwehrgerätehaus in Brock nicht so recht voran. Dennoch haben Architekt und Gemeinde im Hintergrund weiter konstruktiv gearbeitet. Die Planungen wurde jetzt den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses vorgestellt.