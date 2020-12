„Normalerweise findet dazu im Rahmen der Matinee des Kreischorverbandes im Rathaus in Münster eine feierliche Ehrung statt. Aber in diesem Jahr musste diese Feier coronabedingt abgesagt werden“, wird MGV-Vorsitzender Klaus Brandes in einer Pressemitteilung zitiert.

„Wir werden dies aber mit einem Ständchen gebührend nachholen, sobald die Situation es wieder zulässt.“ Etwas humorig fügte der Vorsitzende hinzu, dass er zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Sänger gewesen sein konnte, da er erst vier Jahre später geboren wurde.

So überbrachte er am vergangenen Mittwoch die Glückwünsche aller Sänger und überreichte die Ehrenurkunde des Vereins mit einem traditionellen „Ostbeverngeschenk“.

Werner Schapmann war sichtlich gerührt über diese Überraschung, da ja zurzeit leider der Chorgesang und die Probenarbeit still stehen. „Er freue sich jedenfalls, hoffentlich bald wieder am Chorgesang teilnehmen zu können, denn eine derartige Unterbrechung habe es noch nie in seiner langen Chorzugehörigkeit gegeben“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.