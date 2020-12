Großes Lob für das Team des Jugendcafés: Bei der Versammlung des Kinder- und Jugendwerks wurde das Engagement des Teams um Attila Repkeny gleich mehrmals geäußert. Über solch eine Anerkennung können sich die Mitarbeiter in ihrem Tun bestätigt fühlen, doch aufgrund ihres besonderen Einsatzes in diesem schwierigen Jahr fiel die Wertschätzung noch ein gutes Stück größer aus.

Noch vor dem Bericht des Jugendpflegers Attila Repkeny wurden die Wahlen auf der Tagesordnung abgehandelt. Andreas Schepers stand als erster Vorsitzender nicht mehr zur Disposition. „Es hat mir viel Spaß gemacht“, richtete sich Schepers mit einigen Worten an die Mitglieder. Auch er betonte die gute Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiterteam des Jugendcafés. Sicher werde er mit dem Herzen noch weiter dem Kinder- und Jugendwerk verbunden sein, sagte Karl Piochowiak, der als Bürgermeister nun auch das Amt des Geschäftsführers inne hat.

Die Nachfolge Schepers tritt Anja Beiers an. Erster stellvertretender Vorsitzender ist jetzt Florian Schulz als Vertreter der katholischen Kirchengemeinde, Reinhard Budde (evangelische Kirchengemeinde) übernimmt die Tätigkeit als zweiter stellvertretender Vorsitzender.

Einen umfassenden Blick über die Arbeit im Kinder- und Jugendcafé gab Attila Repkeny. Das erschwerte Arbeiten „hat uns dazu ermutigt, neue Wege zu gehen“, sagte er. Das Team führte trotz der Pandemie einiges an Aktivitäten durch, unter anderem die Planung für die Kreisverkehrsgestaltung. „Wir hoffen, dass wir sie im nächsten Jahr abschließen können“, sagte Repkeny.

Zudem boten die Mitarbeiter eine dreiwöchige Notbetreuung in den Ferien an, die von 36 Kindern besucht wurde. Dass das Jugendcafé im Vergleich zu ähnlichen Institutionen im Umkreis im Sommer geöffnet war, wurde dem Team hoch angerechnet. „Wir haben alles versucht, was geht, auch zu ermöglichen“, sagte der Pädagoge. Ein Angebot gab es auch während der Schließungszeit, unter anderem ein Spieleverleih.

Die Statistik der Besucherzahlen machte die Corona-Pandemie in Zahlen sichtbar. Wurde das Kinder- und Jugendcafé 2019 von 12 803 jungen Leuten besucht, waren es bislang 5639 in diesem Jahr.

„Wir sind alle optimistisch, dass die Arbeit im nächsten Jahr sehr viel einfacher wird“, schloss Attila Repkeny seine Ausführungen. Unter anderem beschäftigt sich das Team schon mit den Planungen für die Spielstadt im kommenden Jahr.

Von allen Seiten Lob gab es für den Bericht des Jugendpflegers. „Sagenhaft, wie toll das Team gerade in diesem Jahr gearbeitet hat“, meinte etwa Claudia Krieger. „Sehr dankbar, dass alles so gut funktioniert“, war auch Anja Beiers.

Hinter der Statistik steckten „ein Kümmern, ein Sorgen und schlaflose Nächte“, würdigte Bürgermeister Karl Piochowiak die Leistung der Mitarbeiter. Sie böten eine „hohe Verlässlichkeit für die Gemeinde“. Das Jugendcafé sei für die Kinder und Jugendlichen nicht nur eine Institution, sondern eine Einrichtung, die immer für sie da sei. „Es ist ein hohes Maß an Kreativität, die entwickelt wird in einem sehr gut funktionierenden Team“, so Piochowiak weiter.