Mundschutz erfüllt doppelten Zweck

Auf den Loburger Adventsbasar in seiner traditionellen Form müssen Interessierte in diesem Jahr Lockdown bedingt verzichten. Durch dessen Erlös unterstützt die Schulgemeinde zwei Hilfsprojekte in Indien. Da Kinder und Erwachsene, die bereits vor der Pandemie auf Hilfe angewiesen waren, nun besonders hart getroffen sind, ist es der Loburg ein Anliegen, andere Wege zu finden, Spenden zu sammeln.

Hohes Engagement

„Wir hoffen, durch unterschiedliche Aktionen, diese Hilfen auch in diesem Jahr möglich zu machen“, so die stellvertretende Schulleiterin Dr. Anja Stiglic in einem Presseschreiben. Schulseelsorger Wolfgang Rensinghoff ergänzt, dass dies ohne das persönliche und unermüdliche Engagement von Schülern, Eltern und Lehrern der Loburg nicht möglich wäre: „Denn in Kerala finanziert die Schule zurzeit für 100 Euro pro Person für 25 Schülerinnen und Schüler die jährliche Schulausbildung.“ In Mumbai unterstütze die Loburg seit über 30 Jahren die Ashadeep Association, eine Hilfsorganisation, die ihre Ursprünge hier in der Region hat und sich um Familien in den Slums und deren medizinische Versorgung kümmert. Diese Vereinigung helfe aktuell vor allem durch das Versorgen mit Desinfektionsmitteln und Mund-Nasen-Masken, der monatlichen Lebensmittelausgabe sowie der Bereitstellung von Schulbüchern, Lernmaterial und Spielsachen.

Nach einem alternativen Sponsorenlauf der Schüler läuft nun aktuell die Aktion „Helfer mit Maske“, für die die Loburg die Firma Westrup International gewonnen hat, ein Ostbeveraner Unternehmen, das schwerpunktmäßig mit Erste-Hilfe-Produkten und persönlicher Schutzausrüstung in den arabischen Ländern handelt. Durch diese Geschäftsbeziehungen motiviert, unterstützt die Firma schon seit Jahrzehnten diverse Schulprojekte in Indien.

Kontakt besteht lange

Langjährige persönliche Kontakte zur Loburg und den Loburger Schwestern veranlassten die Unternehmensinhaber Ursula und Elmar Westrup, bei diesen beiden sozialen Projekten mitzumachen. „Mit der Unterstützung dieser neuen Aktion kann man Gutes tun für Menschen, die Hilfe brauchen, und gleichzeitig kann man sich selbst und andere durch einen einfachen Zugang zu wirklich wirksamen FFP 2-Schutzmasken schützen“, so Elmar Westrup.

Mit der Aktion „Helfer mit Maske“ bietet das Unternehmen allen Privatpersonen und Firmen die Möglichkeit, FFP 2/KN 95-Masken zum Preis zwei Euro je Stück zu erwerben. Von jeder verkauften Maske fließen 0,50 Euro als Spende über das Gymnasium Johanneum in die beiden genannten Projekte. Die Maske erfülle damit einen doppelten Zweck.

Sie können unter dem Stichwort „Helfer mit Maske“ per E-Mail an info@westrup-international.de, per Fax an 0 25 32/96 48 53 oder per Telefon unter 0 25 32/ 96 48 50 bestellt werden. Die Versandeinheiten (frei Haus) sind zehn (Mindestmenge)/ 20/30/50/100/250 oder 500 Stück. Die Aktion läuft bis zum 18. Dezember – solange der Vorrat reicht.