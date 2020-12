Ansturm auf Apotheken: Kostenlose Abgabe an berechtigte Personen

Warendorf -

Von Joachim Edler und A. Große Hüttmann

Der Ansturm auf die Apotheken ist groß. Schon vor der offiziellen Gratis-Ausgabe am Dienstag gingen in den Warendorfer Apotheken die Anrufe ein: „Legen Sie mir bitte drei Masken zurück‘“, schildert Apotheker Faridoon Mataei-Vortmeyer von der Marien-Apotheke am Münsterwall und sieht sich und seine Kollegen schon jetzt einem größeren Kundenansturm ausgesetzt.