„Gerne hätten wir in unserer Christuskirche auch in diesem Jahr mit vielen Menschen Gottesdienste zu Weihnachten gefeiert, gemeinsam die Weihnachtsgeschichte gehört und Lieder miteinander gesungen“, sagt Pfarrer Sacha Sommershof. „Dass dies nun nichtstattfinden kann tut mir in der Seele weh, ist aber aus unserer Sicht unumgänglich.“

Viele Gemeindeglieder hätten ihre Sorge vor einer Ansteckung bei den Gottesdiensten zum Ausdruck gebracht und so habe sich das Presbyterium schweren Herzens dazu entschlossen,der Empfehlung der Landeskirche zur Aussetzung der Präsenzgottesdienste zuzustimmen.

Nichtsdestotrotz findet Weihnachten statt: „Unsere Kirche in Ostbevern ist offen, weihnachtlich geschmückt, für die eigene Andacht oder auch für ein Gespräch mit mir“, bietet Pfarrer Sommershof an.

Auch auf der Homepage www.evkg-telgte.de werde es ein Angebot geben, um zu Hause eine Andacht zu feiern. „Sich jetzt einzuschränken, um im nächsten Jahr wieder zusammenkommen zu können, scheint mir und uns zu dieser Stunde geboten.“