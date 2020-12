Waren die Übernachtungszahlen in Nordrhein-Westfalen im September noch um 31,5 Prozent geringer als im Vorjahr, sind sie im Oktober noch weiter zurückgegangen. In diesem Monat wurden 42,1 Prozent weniger Übernachtungen verzeichnet. Das spüren auch die Eigentümer von Ferienwohnungen in der Bevergemeinde.