Sich noch schnell vorm Fest oder dem Jahreswechsel mit frischen regionalen Produkten versorgen? Das ist möglich, denn der Wochenmarkt findet auch an den beiden Donnerstagen, 24. und 31. Dezember, statt. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Wie gewohnt werden die Marktbeschicker von 8 bis 12 Uhr vor Ort sein. Der Verkaufswagen des Kleinen Hofladens macht bereits am Mittwoch, 23. Dezember, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Ortsteil Brock vor der Alten Schule Station. Zwischen den Jahren pausiert der rollende Hofladen, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Januar ist Rainer Mertens mit seinen Produkten dann wieder freitags vor Ort. Erster Verkaufstag ist am Freitag, 8. Januar, von 14 bis 16 Uhr an der Alten Schule in Brock, Schmedehausener Straße.