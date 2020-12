Denkt man an den Begriff Plattdeutsch, liegt es nahe zu vermuten, er leite sich vom „platten Land“ ab, wo es ja nun mal auch hauptsächlich gesprochen wird. Doch das Wort kommt – so das Ergebnis einer Recherche – aus dem Niederländischen und bedeutet so viel wie „verständlich“ oder „rund heraus“.

Das Platt war im 16. Jahrhundert der Gegenpart zur Gelehrtensprache und wurde in erster Linie vom einfachen Volk gesprochen. Es bekam mit der Zeit einen negativen Beigeschmack. In den letzten Jahrhunderten sprach man Platt vorwiegend in ländlichen Gebieten, insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich war diese Sprache gängig.

Mittlerweile wird die Bevölkerung, die das Platt beherrscht, immer kleiner.