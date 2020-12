Der Abfallentsorgungskalender 2021 ist mit der Rathauspost an zahlreiche Ostbeverner Haushalte verteilt worden. Für diejenigen, die keine Rathauspost erhalten haben, liegen weitere Exemplare des Abfuhrkalenders im Rathaus sowie in den Filialen der Volksbank Münsterland Nord und der Sparkasse Münsterland Ost zur Mitnahme aus, heißt es aus dem Rathaus.

Bürgerinnen und Bürger aus dem Ortsteil Brock können sich den Abfallentsorgungskalender auch in der Bäckerei Wolke abholen. Für jeden Haushalt ist jeweils ein Exemplar vorgesehen.

Der Abfallkalender 2021 wartet indes mit einer Neuerung auf. Denn ab dem kommenden Jahr müssen sich Ostbeverns Bürger an einen neuen Abfuhrrhythmus ihrer Gelben Säcke beziehungsweise Gelben Tonnen gewöhnen.

Mit der kreisweiten Einführung der Gelben Tonne ab 2021 erfolgt die Abfuhr der Gelben Säcke beziehungsweise der Gelben Tonnen ab Januar zukünftig an drei Tagen in der Woche und in einem vierwöchigen Rhythmus. Das Entsorgungsunternehmen hat dazu das Ortsgebiet Ostbevern in drei Abfuhrbezirke unterteilt. Wann in welchen Straßen die Abfuhr erfolgt, ist im Abfallkalender aufgeführt.

Wann genau die Gelben Tonnen an die Ostbeverner Haushalte ausgeliefert werden, steht noch nicht nicht fest. Sobald weitere Informationen dazu bei der Gemeinde vorliegen, werden die Bürger informiert, heißt es weiter. Bis es soweit ist, kann weiterhin der Gelbe Sack genutzt werden.

Wer die Erinnerung an das Herausstellen der verschiedenen Abfallbehälter beziehungsweise der Gelben Säcke lieber papierlos mag, den erinnert der „Tonnenticker“, eine Abfall-App für Smartphones, zuverlässig an das Herausstellen der richtigen Tonne.

Sowohl die „Tonnenticker-App“ als auch der Abfallentsorgungskalender stehen unter www.ostbevern.de in der Rubrik „Bürger/Bauen und Wohnen/Abfallentsorgung“ zur Verfügung.