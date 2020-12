Am Samstag, 2. Januar, bleibt der Recyclinghof an der Westbeverner Straße geschlossen. Durch die hohen Anlieferzahlen und die pandemiebedingten Sicherungsmaßnahmen in den vergangenen Wochen waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Recyclinghöfen im Kreis Warendorf hohen Belastungen ausgesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die AWG, die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf, als Betreiberin des Ostbeverner Recyclinghofes gönne dem Mitarbeiterteam am ersten Wochenende des neuen Jahres deshalb eine kleine Atempause. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist somit der Samstag, 9. Januar, wie gewohnt von 9 bis 13 Uhr.