Bis zum 31. Januar sollen die Schüler erneut von zu Hause aus lernen. Es gibt keinen Präsenzunterricht.

Das stellt auch die Schulleiter und Lehrer in der Bevergemeinde erneut vor Herausforderungen. „Die Eltern sind sehr bemüht, gute Regelungen zu finden“, sagt Andrea Winter , Schulleiterin der Ambrosius-Grundschule und freut sich über die Unterstützung der Eltern in diesen schwierigen Zeiten. „Da ziehen alle an einem Strang. Das ist wirklich toll“, sagt sie. In der Ambrosius-, wie auch in der Franz-von-Assisi-Grundschule wird es eine Notbetreuung geben. Aber auch eben nur eine Betreuung. „Es wird kein Unterricht stattfinden“, sagt Winter. Wer in einzelnen Fällen die Betreuung übernimmt, war am Freitag noch nicht abschließend geklärt. Man stehe in engem Austausch mit der OGS. „Ich habe aber auch Lehrer in petto, die die Betreuung übernehmen könnten“, sagt Winter.

Gearbeitet wird an der Ambrosius-Schule mit einem „digitalen Wochenplan“, über den die Lehrmaterialien abgerufen werden können. Und auch analog stehen die Lernpakete zur Verfügung.

Auch für die Schüler der Josef-Annegarn-Schule geht es wieder in das „Lernen auf Distanz“. Allerdings erst am kommenden Dienstag ist es an der Schule soweit. „Wir brauchen einfach noch die Zeit zur Vorbereitung“, sagt Schulleiter Andreas Behnen. Anhand eines Wochenplanes sollen die Schüler – entsprechend der Stunden ihres Stundenplanes – die Aufgaben erledigen. „In den entsprechenden Stunden stehen die Fachlehrer dann auch für Videochats zur Verfügung“, so Behnen. Die Notbetreuung übernimmt an der JAS Schulsozialarbeiter Stefan Hülsmann.