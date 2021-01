Impfungen nur für Privilegierte

„Ruanda ist ein Land der improvisierten Problemlösungen und der Heiterkeit – auch am Abgrund“, sagt Professor Bernd Tenckhoff , der seit Jahren mit dem Land verbunden ist, es sogar als seine zweite Heimat betitelt und auch in Zeiten der Pandemie täglich Kontakt in das afrikanische Land aufrechterhält.

„Seit dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr ist dort nach wie vor alles geschlossen“, sagt der Ostbeverner. Und die Ruandesen? „Das sind sehr disziplinierte Menschen, und sie bleiben in ihren Hütten“, weiß Tenckhoff. Nachdem die Beschränkungen in dem afrikanischen Land im Oktober vergangenen Jahres noch ein wenig gelockert wurden, sei man inzwischen zu den ursprünglichen Beschränkungen zurückgekehrt, da es zu einer explosionsartigen Verbreitung des Virus gekommen sei. Das zeigt sich auch in dem von Tenckhoff unterstützten Gesundheitszentrum. So waren in den vergangenen Wochen und Monaten schon zahlreiche Mitarbeiter und Schwestern des Gesundheitszentrums mit dem Corona-Virus infiziert. „Sobald jemand Symptome zeigte, ist er für 14 Tage in Quarantäne gegangen“, berichtet der Ostbeverner.

Bisher habe man Glück gehabt und noch keinen Todesfall zu beklagen, sagte Bernd Tenkchoff noch in der vergangenen Woche. Nur ein paar Tage später folgte die traurige Nachricht, dass einer der Priester an Corona verstorben sei. „Ich kannte ihn gut. Er war sehr beliebt. Leider gibt es im Hinterland keine Krankenhäuser mit Intensivbetten. Er ist daher kläglich verstorben. Die Schwestern haben sich mit ihren Möglichkeiten sehr um ihn bemüht“, sagt Bernd Tenckhoff, erschüttert von der Nachricht.

Nach den ersten Wochen und Monaten der Pandemie im vergangenen Jahr, in denen sich die Schwestern und Mitarbeiter des Gesundheitszentrums auf ihren gesunden Menschenverstand bei der Diagnose von Corona verlassen mussten, gibt es seit dem vergangenen Sommer Corona-Schnelltests. Das sei durch die Initiative der Weltgesundheitsorganisation möglich geworden, sagt Tenckhoff. Immerhin. Denn Impfungen wird es im Hinterland vorerst nicht geben. „Impfungen gibt es nur für Privilegierte in der Hauptstadt. Auf dem Land kommt davon nix an“, sagt der Ostbeverner. Aber: „Die Ruandesen auf dem Land haben eine robuste Konstitution und ein gutes Immunsystem“, hofft Tenckhoff, dass die Sterblichkeit an dieser Stelle weiter nicht so hoch sein wird.

Noch schlimmer ist in Ruanda der Hunger. Fehlende Schulspeisungen und Ausgangssperren seien unter anderem dafür verantwortlich. Lediglich das bisschen, was die Menschen auf ihren Grundstücken anbauen könnten, stünde ihnen zur Verfügung. Zumindest ein bisschen könne man da über das Gesundheitszentrum die Not lindern. „Die Ruandesen bringen uns Gras für unser Vieh und bekommen im Austausch Säuglingsmilch und Reis“, sagt Bernd Tenckhoff, der sein Möglichstes tut, um in dem afrikanischen Land von Deutschland aus zu helfen. Dreimal sei es in den vergangene Monaten gelungen, jeweils 30 000 Euro nach Ruanda zu überweisen. Mit Hilfe der Bank des Bistums sei es möglich gewesen, das Geld nahezu eins-zu-eins zu transferieren. Auch weitere Lebensmittel stehen so für die Menschen aus dem Hinterland im Gesundheitszentrum zur Verfügung. „Dreh- und Angelpunkt ist das Gesundheitszentrum“, sagt Tenckhoff. Aus einem Umkreis von 15 Kilometern kommen die Menschen dorthin, um Hilfe zu suchen. „Sollte dort irgendwann mal ein Impfstoff ankommen, dann ist das ein Segen“, sagt der Ostbeverner.