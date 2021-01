Am 30. Januar findet der zweite Welttag gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten, der Welt-NTD-Tag, statt, um auf das Schicksal von mehr als 1,5 Milliarden Menschen weltweit aufmerksam zu machen, die von NTDs (Neglected Tropical Diseases) betroffen sind.

Da auch Lepra zu den aktuell 20 NTDs zählt und der 67. Welt-Lepra-Tag am 31. Januar begangen wird, möchte die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe die Synergien bestmöglich nutzen und auf Basis der internationalen NTD-Kampagne in der Woche vor beiden Gedenktagen eine Aktionswoche gestalten.

Eine der Aktionen ist „Wear Orange“. Es sollen weltweit möglichst viele Menschen motiviert werden, in der Aktionswoche vom 24. bis zum30. Januar ein orangenes Kleidungsstück oder Accessoire zu tragen und dann ein Foto auf Social Media mit dem Hashtags #HinsehenStattUebersehen und #WorldNTDDay zu posten.

Die zweite Aktion heißt „Light up for the Last Mile.“ Weltweit sollen am 30. Januar so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich orange beleuchtet werden, um Milliarden vergessene Menschen ins Licht zu holen. In Ostbevern wird am kommenden Samstag ab 17 Uhr bis Sonntag um 9 Uhr die kleine Ambrosius-Kirche orange ausgeleuchtet. Der Sitzungssaal des Rathauses wird von Samstag am frühen Abend bis Sonntagmorgen orange erleuchtet.

Infolge der Corona-Pandemie erhalten aktuell Lepra-Kontrollprogramme in mehreren DAHW-Einsatzländern nicht genügend Lepra-Medikamente, um Patienten zu versorgen. In den vergangenen Wochen sind Spenden in Höhe von 4500 Euro auf das Konto der KFD St. Am­brosius eingezahlt worden. Dieser Betrag wurde an die Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung weitergeleitet.