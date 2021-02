Am vergangenen Wochenende nahm auch Ostbevern an der Aktion „Light up vor the last mile“ teil ( WN berichteten). Jetzt erreichten die Redaktion noch Bilder von Klaus Brandes und Elisabeth Schulze Althoff-Jürgens von der Aktion. Am 30. Januar fand der zweite Welttag gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten, der Welt-NTD-Tag, statt. Auch Lepra zählt zu den 20 NTDs. Infolge der Corona-Pandemie erhalten aktuell Lepra-Kontrollprogramme nicht genügend Lepra-Medikamente, um Patienten zu versorgen. Deswegen sammelt auch die hiesige KFD weiter Spenden. Diese können unter Lepra-Konto der KFD bei der Vereinigten Volksbank Münsterland Nord eG: IBAN DE 16 4036 1906 7243 1440 02 eingezahlt werden.