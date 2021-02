Schneeberge im ganzen Dorf

Was am Samstagabend noch recht harmlos begann, entwickelte sich über Nacht zum Sonntag zu einem ausgewachsenen Schneesturm, der auch die Bevergemeinde und Brock fest im Griff hatte. Bereits seit Tagen hatte sich die Wetterlage angekündigt. Am Samstag gab es dann vom Deutschen Wetterdienst die höchste Warnstufe. Neben starkem Schneefall sollten heftiger Wind und damit einhergehende Schneeverwehungen der Bevölkerung des Münsterlandes das Leben schwer machen, so die Prognose des Wetterdienstes.

Das bestätigte sich nur wenige Stunden später. Seit den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntages waren die Mitarbeiter um Bauhofleiter Alfred Wichmann-Bischhof im Dauereinsatz. Unterstützt wurde und wird der Bauhof von zwei Lohnunternehmen, so dass gestern permanent zehn bis zwölf Räum- und Streufahrzeuge im Einsatz waren. Das wird voraussichtlich auch in den kommenden Tagen so bleiben, da weitere Schneefälle im Laufe der Woche angekündigt sind. Neben den Räum- und Streufahrzeugen waren auch zwei Lkw im Einsatz, um die ungewöhnlich großen Schneemassen, dort wo sie nicht zur Seite geschoben werden konnten, abzutransportieren.

„In erster Linie räumen die Mitarbeiter zunächst Haupt- und Zufahrtsstraße“, sagt Ulrike Jasper von der Gemeinde. Ebenso sei das Freiräumen der gemeindlichen Grundstücke dran. „Wir müssen unserer Räum- und Streupflicht schließlich genauso nachkommen wie die Bürger“, fügt Jasper hinzu.

Problematisch seien für den Winterdienst in erster Linie die Schneeverwehungen durch den starken Wind gewesen, berichtet Alfred Wichmann-Bischof, dessen Team in diesen Tagen in Wechselschichten im Einsatz ist. Trotz der überaus schlechten Witterung seien noch sehr viele Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs gewesen, hat der Leiter des Bauhofes beobachtet. Viele davon hätten sich in Schneewehen festgefahren oder seien aufgrund der Glätte unter dem Schnee ins Rutsche gekommen. Das habe die Arbeit der Bauhofmitarbeiter und der Mitarbeiter der Lohnunternehmen weiter erschwert. Dennoch haben er und sein Team bis in die späte Nacht hinein versucht, möglichst viele Strecken zu räumen.

Einsätze für die Feuerwehr gab es bis Redaktionsschluss nicht. Allerdings war die Wehr entsprechend vorbereitet. „Wir haben beide Gerätehäuser besetzt“, sagte Feuerwehrchef Michael Saabe gestern auf Nachfrage. Diese Besetzung sei notwendig, weil die Feuerwehrleute ansonsten unter Umständen aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht zu den Wachen kommen könnten. Darüber hinaus wurde ein Fahrzeug für den Ernstfall mit Schneeketten ausgestattet.