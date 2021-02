Die Schneefälle nahmen kein Ende. Auch am gestrigen Montag fielen unaufhörlich Flocken vom Himmel. Und das brachte die Mitarbeiter des Winterdienstes erneut an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Nacht von Sonntag auf Montag wurde in zwei Schichten quasi durchgearbeitet, heißt es von der Gemeinde. Am Montag waren dann alle Bauhofmitarbeiter zeitgleich im Einsatz.

Inzwischen sei man mit den Arbeiten so weit vorangekommen, dass begonnen werde, auch die Nebenstraßen freizuräumen. Dennoch bittet Bürgermeister Karl Piochowiak um Geduld und Verständnis bei den Bürgern: „Es gibt einen Winterdienstplan, nach dem zunächst priorisierte Zufahrts- und Verbindungsstraßen geräumt werden müssen. Manchmal muss dieses auch mehrmals am Tage geschehen, wenn die Straßen wieder zugeschneit sind. Erst wenn diese Straßen frei sind, ist es möglich, in den Nebenstraßen und Wohngebieten zu räumen – das kann bei der Größe unseres Gemeindegebietes aber durchaus dauern.“ Darüber hinaus bitte er um Verständnis, „wenn Räumfahrzeuge wieder Schnee auf den Gehweg schieben. Mit dem Schild vor den Räumgeräten kann man nur nach rechts schieben. Es lässt sich also nicht vermeiden, dass dadurch manche gerade privat geräumte Zufahrt wieder zugeschoben wird“, sagt Piochowiak.

Heikel wurde die Lage am Beverbad. Dort hatten sich auf dem Dach die Schneeverwehungen so hoch aufgetürmt, dass sie abgeräumt werden mussten, um einen Einsturz des Daches zu verhindern.

Zu zwei kleineren Einsätzen musste die Feuerwehr ausrücken. Deswegen entschied sich die Wehrleitung auch gestern dafür, die Gerätehäuser mit vier Feuerwehrleuten dauerhaft zu besetzen.