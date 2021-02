Seit Samstagnacht hat es andauernde und mitunter sehr starke Schneefälle gegeben. Nachdem bereits der öffentliche Personennahverkehr zum Erliegen kam und der Räum- und Streudienst im Dauereinsatz ist, kommt es jetzt zu einer Absage. Der Wochenmarkt am morgigen Donnerstag kann aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht stattfinden und wird abgesagt. Das teilt die Gemeinde in einer Pressenotiz mit. Wann und wie sich die Lage entspannt und ob der Wochenmarkt in der kommenden Woche möglich ist, steht noch nicht fest.