Sehr offene Diskussion – auch über Streichungen

Die Eckdaten des Haushaltes 2021 haben die 26 Mitglieder der CDU-Fraktion mit Kämmerer Dr. Michael König und in einer weiteren Sitzung mit Bürgermeister Karl Piochowiak diskutiert und analysiert. Dabei nutzten beide Seiten die Gunst der Stunde für eine sehr offene Diskussion, insbesondere auch darüber, wo Streichungen vorgenommen oder Maßnahmen geschoben werden könnten.

Welche Zukunftsprojekte und Investitionen kann und will man sich leisten, welche Standards braucht Ostbevern wirklich? Die Antworten dazu gelte es zu finden und in den nächsten Monaten und Jahren umzusetzen, heißt es von der CDU .

Michael König habe die Zahlen und den Aufbau des Haushalts anschaulich, leicht verständlich und transparent vorgestellt. Deutlich seien die Folgen der derzeitigen Covid-19-Pandemie zu spüren. So brächen einerseits Einnahmen weg, die sowohl für 2021 als auch in Folgejahren eingeplant waren, gleichzeitig hätten Projekte und Unterhaltungsmaßnahmen in 2020 nur eingeschränkt fortgeführt oder begonnen werden können und würden sich verschieben. Dadurch würden zukünftige Haushalte zusätzlich belastet.

Der Fraktionsvorsitzende Hubertus Hermanns mahnte daher eine strikte Aufgabenkritik und Ausgabendisziplin an. Gleichzeitig forderte er den neuen Bürgermeister und den Kämmerer auf, die vor vier Jahren seitens der CDU-Fraktion auf den Weg gebrachten Ziele des „Zukunftshaushalts 2020“ konsequent fortzusetzen. Die Einrichtung von verpflichtenden Fachbereichsbudgets, größtmögliche Transparenz bei den Ausgaben und die Entwicklung aussagekräftiger Kennzahlen seien dabei nur einige Punkte, die die Fraktion einfordert. Dabei gelte es, die bisher erreichten Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele für die Zukunftsfähigkeit des Ortes weiter voranzubringen. So müsse der von der CDU bereits 2019 geforderte Nachhaltigkeitsmanager schnellstmöglich eingestellt werden, damit das ebenfalls bereits 2019 auf den Weg gebrachte Mobilitätskonzept weiterentwickelt und realisiert wird.

Die seit Jahren laufende Entwicklung des Gewerbegebietes West müsse endlich abgeschlossen werden, und gleichzeitig gelte es, ein neues Industriegebiet zu entwickeln, um neue Firmen anzusiedeln, zusätzliche Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und die Steuereinnahmen zu stabilisieren.

Weitere Punkte wurden diskutiert, mehr als 1000 Stunden ihrer Freizeit haben die ehrenamtlichen Politiker dafür aufgewandt. Sowohl im Einzelstudium, in Gruppenarbeit und auch in den wöchentlichen Fraktionssitzungen, die allesamt unter Beachtung der coronabedingten Auflagen und in Abstimmung mit dem Bürgermeister erfolgten. Eine besondere Herausforderung, der sich die Fraktionsmitglieder gestellt hätten.