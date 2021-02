Comic-Zeichnerin besiegt den Krebs

Comiczeichnungen mit Worten beschreiben? Das ist kein ganz leichtes Unterfangen. Ein Versuch: Ein Mädchen – wie alt mag es sein? – liegt im Bett, ihr Kopf schlummert sanft auf einem rot-weiß gestreiften Kissen. Es träumt. Eine Schüssel mit Essen ist über dem Kopf in einer Denkblase zu sehen. Das Mädchen ist gut durchblutet, seine Wanden sind rot. Und dann: „Ring, Ring“ – der schreckliche Wecker. Das nächste Bild zeigt die Comic-Figur mit weit aufgerissenen Augen (es ist einfach zu früh am Morgen) beim – Zähneputzen. Der Schaum der Zahnpasta reicht bis zur Nase und bis unters Kinn. Dann: Klassenkonferenz per Video. Im nächsten Bild geht es raus mit dem Hund, das Mädchen bewegt sich im Rollstuhl durch die Felder. Zwei weitere Comiczeichnungen folgen. Sechs sind es insgesamt.

Zahnpasta bis zur Nase

Jessi Sommer hat die Figur zum Leben erweckt. Wer die 16-Jährige kennt oder auch nur zum ersten Mal sieht, erkennt sofort, dass sie das Mädchen im Comic ist: Die Harre passen, das Leben, die Lebendigkeit, die das Mädchen ausstrahlt.

Die Aufgabe, ein Comic zu zeichnen, hatte Kunstlehrerin Anja Schneider mehreren Klassen der Josef-Annegarn-Schule gestellt, auch der von Jessi Sommer. In diesem Jahr möchte die 16-Jährige ihren Abschluss machen. Am Montag geht es wieder in die Schule zum Präsenzunterricht. Nach ihrem Schulabschluss möchte Jessi Sommer ihr Fachabi in Angriff nehmen. Fachrichtung: Digitaler Gestaltungsassistent.“

Stifte von Herzenswünsche

„Die Comiczeichnungen von Jessica stechen unter den anderen heraus. Sie haben einen professionellen Charakter. Man könnte damit ein Kinderbuch illustrieren“, sagt Anja Schneider. Keine Frage: Sie ist tief beeindruckt von Jessi Sommers Arbeit. Das Malen und Zeichnen habe dazu beigetragen, „entscheidend“, sagt die Zeichnerin selbst, dass sie ihren Krebs überwunden habe. „Von Herzenswünsche hat sie sich Stifte gewünscht“, erinnert sich ihre Mutter Claudia Sommer . Ein bisschen Stolz, vielleicht ist es auch eher Bewunderung für ihre starke Tochter, klingt in der Stimme der Mama mit. Mit Alkohol-Markern und Fineline arbeitet die 16-Jährige.

Jessi Sommer mit ihrer Mutter Claudia

Jessi Sommer war zweieinhalb Jahre alt, als die Ärzte bei ihr ein Neuroblastom diagnostizierten. Das Neuroblastom ist eine bösartige Erkrankung des sympathischen Nervensystems, die vor allem im frühen Kindesalter auftritt. „Sie haben Jessica eine 20-prozentige Überlebenschance gegeben“, erzählt Claudia Sommer, heute, 14 Jahre später. Eineinhalb Jahre wurde ihre Tochter therapiert, mehr im Krankenhaus – in der Uniklinik Münster – als zu Hause ambulant. Die 20 Prozent Überlebenschance haben der kleinen großen Kämpferin ganz offensichtlich gereicht: Mit vier Jahren kam sie in den Kindergarten, hatte dort allerdings „fast eine Einzelbetreuung“, erinnert sich Claudia Sommer. Der Grund: Unter und an der Haut des kleinen Mädchens gab es einen Port, einen venöse Zugang, durch den Medikamente oder auch beispielsweise Thrombozyten in den Körper gelangen können. Andere Kinder durften beim Spielen, Toben und Rennen nicht aus Versehen an diesen Port kommen. Als Jessi Sommer sechs Jahre alt war, kam sie in die Grundschule. „In der Schule war alles okay. Die Grundschulzeit war ganz normal“, erzählt Claudia Sommer.

Wie ein Messer im Rücken

Doch dann kam der Rückschlag im April 2016. Jessi Sommer war elf Jahre alt. Sie spürte plötzlich starke Schmerzen im Rücken. Sie gingen nicht weg. Im Gegenteil. „Es war manchmal so schlimm, als ob mit einem Messer in den Rücken gestochen würde“, erzählt sie – nicht traurig sagt sie es, sondern ganz sachlich und spürbar froh darüber, dass das vorbei ist. „Zweimal war der Krankenwagen hier“, berichtet ihre Mutter.

Die Familie ist verzweifelt – aber die Ärzte finden nichts. „Sie glaubten schließlich, es sei psychosomatisch. Jessica habe ja als kleines Kind sehr viel mitgemacht und das vielleicht nicht verarbeitet“, erinnert sich Claudia Sommer. Man merkt ihr an, wie viel Angst sie um ihre Tochter hatte. Die Ärzte in der Uniklinik Münster machten schließlich – fünf Wochen waren seit dem Auftreten der ersten Schmerzen vergangen – ein MRT . Und fanden im Rücken ein Tumor, der auf die Nerven druckte. Kurz vor dem MRT war die Elfjährige auf der Kinderstation des UKM zusammengebrochen. „Ich bin zusammengeknickt“, schildert sie. „Ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Beine.“ Als die Ärzte den Tumor sahen, wurde Jessi Sommer sofort notoperiert. Metastasen hatten sich bereits gebildet. „Jessica konnte mit ihren Fingern genau zeigen, wo die Metastasen sitzen, dort hatte sie sie Schmerzen“, erzählt Claudia Sommer. Immer noch ist Fassungslosigkeit in ihren Augen zu sehen und in ihrer Stimme zu hören. Sie war immer bei ihrer Tochter, hat in der Uni-Klinik auch geschlafen. „Unsere Familie“, sagt sie, „ist in dieser Zeit stark zusammengewachsen.“ Ein Vater und ein großer Bruder gehören noch dazu. „Jede zweite Ehe wird bei solcher Belastung geschieden“, kennt Claudia Sommer die Statistik. Es ist spürbar, dass sie unendlich dankbar dafür ist, dass das im Fall ihrer Familie nicht so ist.

„Finja hat auf mich aufgepasst“

Zwei Jahre, bis Jessi 13 war, verbrachten Mutter und Tochter – mit wenigen Tagen zu Hause – in der Uniklinik. Jessi Sommer bekam eine Chemotherapie. Sie erhielt eine Strahlentherapie. Eine Langzeit-Chemo kam hinzu. Jessi nahm an einer Studie teil, bekam im Rahmen deren eine Antikörpertherapie. Und sie hat es geschafft. Auch, erzählt sie, weil Finja da war, ihre allerbeste Freundin. „Sie war von Anfang an dabei, durfte mich besuchen. Sie hat mir Hausaufgaben gegeben und auf mich aufgepasst.“ Höhe und Tiefen habe sie miterlebt.

Ein Comic von Jessi Sommer

Wer den Comic sieht – die Schulaufgabe stand unter dem Titel „Ich zu Hause im Lockdown“ – sieht auf dem vierten Bild den kleinen Hund durchs Feld rennen und das Mädchen im Rollstuhl, das hinterher rollt. Jessi Sommer sitzt im Rollstuhl. Doch sie wird wieder laufen lernen. Die Ärzte sagen, dass das geht. Bevor sie ihr Fachabitur in Angriff nimmt, will sie daher zunächst eine einjährige ambulante Rhea machen. „Sie könnte das auch stationär tun“, sagt Claudia Sommer. Doch Jessi habe zwei Jahre in einem Krankenhaus verbracht, sagt Claudia Sommer. „Ich will jetzt zu Hause sein“, fügt Jessi hinzu. Und auch das sagt sie fröhlich: „Ich bin auch jetzt ganz zufrieden.“

Überwältigende Lebenslust

Claudia und Jessi Sommer sitzen an diesem Februarmorgen – draußen auf der Straße liegen noch Schnee und Matsch – am Esszimmertisch. Es ist ihnen ein Bedürfnis zu erzählen. Die Offenheit und Selbstverständlichkeit, mit der die beide Frauen reden, ist beeindruckend. Der Lebensmut von Jessi Sommer, ihr Lebenswille und ihre Lebenslust sind schlicht überwältigend. Ihre Augen strahlen, wenn sie erzählt und ihre vielen Bilder und Comics zeigt, die sie seit Jahren malt, die den Betrachter fesseln und ihm einfach Spaß machen. „Ich liebe Farben, alles was glücklich ist, alles was bunt ist.“

Gar keine Frage: Jessi Sommer ist voller Power, sie ist eine ruhige, ausgeglichene Persönlichkeit. Souverän ist sie, selbstbewusst überdies. Zierlich ist sie und tierisch stark zugleich. „Jessica ist ein extrem positiver Mensch“, findet ihre Mama. Was bedeutet ihr ihre Mutter? Jessi Sommer antwortet, ohne auch nur einen Bruchteil einer Sekunden nachdenken zu müssen, mit nur einem Wort: „Alles“.