Die in Ostbevern ursprünglich für die siebte Kalenderwoche geplante Auslieferung der Gelben Tonnen konnte von der zuständigen Firma nicht eingehalten werden. Witterungsbedingt musste das Unternehmen in der vergangenen Woche die Tonnenverteilung in einer anderen Kommune unterbrechen. Sobald dort die Auslieferung der Behältnisse aber abgeschlossen ist, startet das Unternehmen damit in Ostbevern. Und das wird bereits am kommenden Montag, 22. Februar, der Fall sein, so die jüngste Information des Unternehmens an die Gemeindeverwaltung. Bis dahin können weiterhin die Gelben Säcke genutzt werden, teilen die Verantwortlichen mit. Die erste Abfuhr der Gelben Tonne wird – vorausgesetzt die Ausgabe der Tonnen ist bis dahin erfolgt – in der ersten Märzwoche stattfinden.