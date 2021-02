Wie schon im vergangenen Jahr zu Ostern und zu Weihnachten wird auch jetzt wieder ein Team der Kirchengemeinde St. Ambrosius, bestehend aus Haupt- und Ehrenamtlichen, zu Ostern eine „Ostertüte“ entwerfen.

Erstmalig wurde im vergangenen Jahr zu Ostern eine Box angeboten, als keine Gottesdienste in der Kar- und Osterwoche stattfinden durften, zur Advents- und Weihnachtszeit gab es dann eine Tüte. „Auch in diesem Jahr wollen wir zu den Kar- und Ostertagen eine Tüte anbieten. Die Tüte enthält Impulse und Anregungen, um in der Kar- und Osterwoche zu Hause den Glauben zu feiern“, sagt Pastoralreferent Florian Schulz .

Es werden auch dieses Mal drei Varianten angeboten: eine Familientüte (für Familien mit Kindern im Kindergarten oder in der Grundschule), eine moderne-alternative und eine klassisch-liturgische Tüte.

Wie schon bei den Advents- und Weihnachtstüten durchgeführt, so erfolgt die Ausgabe der bestellten Tüten ab dem 18. März im Edith-Stein-Haus kontaktarm. Die genauen Termine werden auf der Homepage der Gemeinde bekanntgegeben. Die Bestellung der Ostertüten erfolgt ebenfalls über die Internetseite.

Im Netz gibt es auch weitere Informationen. Bis Freitag, 5. März, können die Tüten geordert werden. Bei Fragen steht Pastoralreferent Florian Schulz zur Verfügung.