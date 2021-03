Alle sechs Minuten wurde gestern Nachmittag in der Beverhalle geimpft. Insgesamt 46 Personen konnten das „mobile“ Impfzentrum des Kreises Warendorf – kreisweit sind es insgesamt acht – am ersten Öffnungstag nutzen. Nur wenige Tage hat es gedauert, um aus der Beverhalle ein Impfzentrum zu machen. Mitarbeiter des gemeindlichen Ordnungsamtes sowie des Gebäudemanagements haben die Halle so umgestaltet, so dass dort die Impfungen für Mitarbeiter der Grund- und Förderschulen, der Offenen Ganztagsangebote sowie der Kindergärten und -tagesstätten durchgeführt werden können. Ganze Halle wird bespielt Dabei wird die ganze Halle bespielt. Neben der Anmeldung, die im Eingangsbereich ihren Platz gefunden hat, sind Warte- und Überwachungsbereiche eingerichtet worden.