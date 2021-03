Der Vorstand für Finanzen der Friwo AG , Ulrich Lammers , wird sein Vorstandsmandat zum 30. April niederlegen, um eine neue Herausforderung außerhalb von Friwo anzunehmen. Über seine Nachfolge soll in Kürze informiert werden.

Lammers habe wesentlichen Anteil an der jüngsten positiven Entwicklung des Unternehmens gehabt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Hause Friwo. So habe er federführend die erfolgreiche Neuordnung der Finanzierung des Unternehmens initiiert. Gleichzeitig habe er als verantwortlicher Projektleiter das Transformationsprogramm so erfolgreich gesteuert, dass die wesentlichen Ziele des Geschäftsjahrs 2020 trotz des negativen Einflusses der Corona-Pandemie erreicht werden konnten.

„Ich bedaure die Entscheidung von Herrn Lammers und bedanke mich im Namen des Aufsichtsrats ausdrücklich für sein außerordentliches Engagement und seine hervorragenden Leistungen und wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute“, so Richard Ramsauer, Vorsitzender des Friwo-Aufsichtsrats.