Schwimmen ist ein Lebenselixier

„Das ist ein Top-Verein“, sagt Helmut Fentker . Der zweite Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe und der Vorsitzende Andreas Dittmeyer freuen sich, dass der Verein in Ostbevern rundum gut aufgestellt ist. Die über 300 Mitglieder, davon etwa zwanzig ehrenamtlich Tätige, die vielen Aktivitäten und das gute Miteinander mit dem Team des Beverbades sprechen für sich. Das ist wichtig, denn: „Nur in der Gemeinschaft ist man stark“, betont Fentker. Diese hat sich der Menschenrettung verschrieben und will dafür sorgen, dass die Menschen möglichst gut schwimmen können. Denn Jahr für Jahr kommen mehrere Hundert in Deutschland durch Ertrinken ums Leben.

Die Ortsgruppe arbeitet dagegen an: Direkt nachdem die Jüngsten das Seepferdchen erreicht haben, wird in der DLRG das ausdauernde Schwimmen trainiert. Denn dann gilt es das Gelernte zu festigen, damit die Kinder auch nach dem ersten Kurs die durchaus lebenswichtige Fähigkeit beherrschen. Ungezählte Mädchen und Jungen haben dies in den letzten Jahrzehnten in der Gemeinde getan. Sie schwimmen Bahn für Bahn und stabilisieren damit ihr Können.

Das Training hat noch einen weiteren Effekt. „Es geht einem das Herz auf, wenn die Kinder Spaß haben und wir sehen, dass hier auch Freundschaften geschlossen werden“, freut sich Helmut Fentker. „Ohne Sportangebote würde das soziale Miteinander verloren gehen“, führt Andreas Dittmeyer aus.

Das betrifft auch die Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihren Gruppen trainieren. Dort nimmt die Lebensrettung einen wichtigen Punkt im Schwimmsport ein. Um insbesondere den jüngeren Mitgliedern etwas zu bieten, hat die Gruppe ein Jugendeinsatz-Team (JET) gebildet. Dies sorgt dafür, dass auch das Vereinsleben für die Mädchen und Jungen etwas bereit hält. „Das Programm hat immer etwas mit dem Element Wasser zu tun“, erläutert Helmut Fentker. Auch aufgrund dieser Gruppe habe man den Verein insgesamt „verjüngen“ können. „Das klappt ganz gut“, findet der DLRG‘ler. „Die Jugendausbildung ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns“, fügt Andreas Dittmeyer hinzu.

Zudem beteiligt sich die Ortsgruppe an Wettkämpfen auf Kreisebene. „Es ist toll, wenn die Kinder dort ihre Stärke zeigen können und das Erfolgserlebnis haben, eine Medaille zu bekommen“, sagt Fentker, der an einem Berufskolleg unterrichtet.

Schon 16-jährige Mitglieder können aktiv etwas für andere tun: als Wachgänger mit der Aufsicht im Freibad. „Die Jugendlichen lernen dort Verantwortungsbewusstsein“, weiß Helmut Fenkter. Die Voraussetzung für diese Aufgabe sind das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze sowie ein aktueller Erste-Hilfe-Kurs. Dazu wurde im vergangenen Frühjahr ein Kurs für die DLRG-Jugend angeboten, der von 13 Mitgliedern besucht wurde, wie Helmut Fentker stolz berichtet.

Mit 18 Jahren kann man die Verantwortung eines Wachleiters übernehmen, vorausgesetzt man hat ein Rettungsschwimmabzeichen in Silber sowie einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. „Von den Wachgängern und -leitern haben alle etwas, nicht nur die Schwimmenden. Denn letztendlich bedeutet das eine Einsparung für die Gemeinde“, erklärt Fentker. Und das käme so auch den Steuerzahlern zugute.

„Schwimmen ist ein Lebenselixier“, ist Helmut Fentker überzeugt. Er selbst schloss sich der DLRG an, als er vor 17 Jahren nach Ostbevern zog und Kontakte knüpfen wollte. „Es hilft, schnell in eine Gemeinschaft zu kommen“, stellte er damals fest. Dies habe in der Ortsgruppe gut geklappt. Welche Folgen wird die Corona-Pandemie auf den Schwimmsport haben? „Das wir jetzt nicht mit den Kindern trainieren können, das wird man später merken“, ist sich Helmut Fentker sicher. „Noch in zehn Jahren werden wir die Spätfolgen davon sehen“, vermutet er.

Wenn sich niemand in der DLRG einsetze, würde das mit einer deutlich größeren Tragweite passieren. „Es gibt ja immer wieder Schwimmunfälle“, erklärt Andreas Dittmeyer. „Da sollten wir alles tun, damit das nicht passiert“, fügt er hinzu. „Und sich jeder an seine eigene Nase fassen.“ In der Bevergemeinde ist seines Wissens nach bisher noch nichts dramatisches geschehen. „Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Prävention“, sagt Dittmeyer dazu.

Insgesamt gelte: das Ehrenamt ist für alle Vereine notwendig. Für Dittmeyer und Fentker sowie vielen weiteren Aktiven in anderen Organisationen ist es keine Pflicht, sondern vielmehr Freude und Spaß. Das Ehrenamt sehen sie als eine gute Möglichkeit, mit den eigenen Interessen einen Beitrag zum Miteinander zu tun.