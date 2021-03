Vor dem Hintergrund der hohen Infektions- und Inzidenzzahlen für Ostbevern haben Ordnungsamt , Polizei und Sicherheitsdienst im Verlauf der vergangenen Woche die Einhaltung der Quarantäneverfügungen kontrolliert. Und zwar nicht telefonisch, wie es normalerweise üblich sei, sondern mittels Kontrolle an der Haustür sei nachgeprüft worden, ob sich alle Betroffenen tatsächlich zu Hause aufhalten, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Das Ergebnis: Alle sich derzeit in Quarantäne befindlichen 75 Haushalte hielten sich an die Auflagen und waren zu Hause anzutreffen. Für Ordnungsamtsleiterin Barbara Roggenland ein sehr erfreuliches Ergebnis: „Wir konnten in allen Fällen keinerlei Verstöße gegen die Quarantäneauflagen oder sonstige Auffälligkeiten feststellen.“

Die Kontrollaktion war zuvor nicht angekündigt worden. Die angetroffenen Personen reagierten deshalb zwar überrascht doch durchweg positiv auf die persönliche Überprüfung. Auch in den kommenden Wochen ist beabsichtigt, weiter unangekündigt und stichprobenartig zu kontrollieren.