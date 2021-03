Zur Blutspende ruft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Ostbevern und Brock auf: Am Mittwoch, 24. März, sind Spendenwillige von 16 bis 20 Uhr in Ostbevern im Edith-Stein-Haus, Bahnhofstraße 1, willkommen. In Brock folgt ein Termin am Sonntag, 28. März, von 14 bis 17.30 Uhr im Pfarrheim Herz-Jesu, Ladbergener Straße 10.

In den vergangenen Monaten sei es mit großen Anstrengungen gelungen, die Versorgung schwerkranker Patienten mit Blutkonserven zu garantieren, heißt es in der Ankündigung. „Das Gesundheitssystem kann nicht funktionieren, wenn keine Blutkonserven mehr zur Verfügung stehen.“ Der DRK-Blutspendedienst bittet deshalb eindringlich darum, gerade jetzt Blut zu spenden.

Blut spenden kann, wer mindestens 18 Jahre alt und gesund ist. Begleitpersonen und Kinder dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal nicht betreten. Spender sollten ihren Personalausweis und einen Kugelschreiber mitbringen.

Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder den Link https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Ostbevern eine Zeit zu reservieren.