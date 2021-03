Normalerweise drehen sich immer zwei Wochen nach Ostern die Karussells in Ostbevern. Doch auch in diesem Jahr müssen alle Ostbeverner auf Karussellfahrten, Autoscooter-Duelle, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln verzichten. Das Kirmesvergnügen in Ostbevern könne aufgrund der weiterhin andauernden Corona-Pandemie nicht stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch offen, ob die Kirmes auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben werden könne.