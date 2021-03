„Es ist ein Dilemma“, sagt Bürgermeister Karl Piochowiak mit Blick auf das Beverbad, das seit Wochen geschlossen ist. Dann wirft er sogleich einen Blick in die Vergangenheit des Bades: „Seit dem Bau in den 70er-Jahren hat es immer wieder Höhen und Tiefen gegeben“, sagt er. Schon als die ersten Ideen zum Bau aufgekeimt seien, sei es darum gegangen, wie es kostenmäßig zu stemmen sei. „Es war eine enorme Kraftanstrengung für den ganzen Ort“, erinnert sich Piochowiak. Umso mehr liegt ihm das Bad am Herzen. Denn nicht nur damals, auch heute noch sei das Beverbad von unschätzbarem Wert für Ostbevern und das Umland. „Manche Orte beneiden uns darum“, sagt auch Christoph Busch-Lütke Westhues, Geschäftsführer der BBO mbH. Wie viel Zuschuss kann der kommunale Haushalt leisten? Das Szenario, das Bad gänzlich zu schließen, existiert für Bürgermeister Karl Piochowiak nicht – noch nicht. Trotzdem müsse man genau hinschauen, wenn man den Blick auf die Finanzen wirft, und sich die Frage stellen, wie viel Zuschuss kann sich der kommunale Haushalt leisten.