Waren es im vergangenen Jahr noch über 300 Osterboxen, die bei der Pfarrgemeinde St. Ambrosius von den Ostbevernern bestellt wurden, so war das Interesse an den Ostertüten in diesem Jahr geringer. Rund 190 Stück seien bestellt worden, sagt Pastoralreferent Florian Schulz. In der vergangenen Woche konnten die Tüten abgeholt werden. Dabei sind einige übrig geblieben, die jetzt im Windfang der Kirche zur Mitnahme stehen.