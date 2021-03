Ostbevern -

Von Daniela Allendorf

Sind Luftfilter in Schulen nun sinnvoll oder nicht? Darüber diskutierten in der letzten Ratssitzung vor Ostern auch die Lokalpolitikern in Ostbevern. Sie einigen sich auf drei Maßnahmen. Eine davon: Die Verwaltung soll die Anschaffung von CO2-Messgeräten prüfen.