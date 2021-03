Viel ist in diesen Tagen aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Verordnung an Freizeitaktivitäten nicht möglich. Und trotzdem haben sich die Verantwortlichen von Ostbevern Touristik für die Ostertage etwas ganz Besonders einfallen lassen. „Wer in diesem Jahr an den Feiertagen für den kleinen Ausflug mit der Familie etwas plant, der findet in Ostbevern bei einigen Geschäften eine schöne Überraschung“, heißt es in einer Ankündigung von Ostbevern Touristik.

Schon seit einiger Zeit besteht die Kooperation mit Münsterland e.V. im Rahmen der Münsterländer Picknickkisten unter dem Titel „Dein Picknickerlebnis“. „Zur eigenen Nutzung oder auch als Geschenk besonders geeignet bieten sich die liebevoll befüllten Picknickkisten für eine Radtour wie auch für eine Wanderung in der Umgebung an“, kündigen die Verantwortlichen aus der Bevergemeinde dazu an. Und einen weitere Anregung liefern sie noch dazu: einfach einmal im eigenen Garten etwas Neues probieren und sich dort mit einer Picknickkiste verwöhnen.

Für jede Gelegenheit

„Unsere Kisten bieten Überraschungen für jede Gelegenheit“, so die Mitarbeiterinnen von Ostbevern Touristik, die auf viele Interessierte hoffen und gleich noch eine weitere Aktion mit den Picknickkisten verbinden. Wer sein besonderes Erlebnis mit der Picknickkiste im Foto festgehalten hat und es den Touristikern zur Verfügung stellt, darf mit einer weiteren kleinen Überraschung aus dem Museum der historischen Waschtechnik rechnen.

„Wir freuen uns auf viele schöne Picknickerlebnisse“, sagt Christine Schafberg und verweist auf die Homepage des Vereins.