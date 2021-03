Dieser Beschluss, der schweren Herzens getroffen worden sei, entspreche auch den von der Evangelischen Kirche Deutschlands genannten Empfehlungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Karfreitag und an Ostersonntag werden aber die Kirchen in beiden Gemeindeteilen wie bisher zur eigenen Andacht oder einem stillen Gebet geöffnet sein: In Ostbevern am Karfreitag (2. April) von 9.30 bis 12.30 Uhr und am Nachmittag von 14 Uhr bis 16 Uhr. Am Ostersonntag ist die Kirche durchgehend geöffnet von 9.30 bis 17 Uhr. Eine Osterkerze und ein schriftlicher Ostergruß können dann gerne von dort mitgenommen werden. Auf der Homepage der Kirchengemeinde steht wie jeden Sonntag eine Hörandacht zur Verfügung.