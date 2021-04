„Eine Pandemie kennt keine Feiertage“. Dieser Ausspruch stammt von Bundeskanzlerin Angela Merkel , die schon im vergangenen Jahr rund um Ostern appellierte, auf jedwede Art von Treffen anlässlich des Osterfestes zu verzichten. Die Erinnerungen daran sind den meisten noch äußerst präsent. Wie sich zeigt, ist dies ein Satz ohne Verfallsdatum, und in diesem Jahr ist er aktueller denn je, heißt es aus dem Ostbeverner Rathaus.

Denn die bevorstehenden Feiertage und das lange Wochenende laden geradezu zu einem Zusammenkommen im Familien- oder Freundeskreis ein. Doch angesichts der momentan steigenden Infektionszahlen ist das keine gute Idee – auch, wenn die aktuellen Zahlen, zumindest was die akut infizierten Bürger betrifft am gestrigen Tag gesunken ist, dürfe es nicht zu einer falschen Einschätzung kommen. Zwar gab es in diesem Zusammenhang in den vergangenen drei Tagen 26 Gesundmeldungen. Demgegenüber stehen allerdings auch zwölf Neuinfizierte.

Verstärkte Kontrollen am Osterwochenende

In Ostbevern haben sich deshalb in dieser Woche Ordnungsamt, Polizei und Sicherheitsdienst über verstärkte Kontrollen am Osterwochenende abgestimmt, teilen die Verantwortlichen mit. Bereits seit Beginn der Pandemie hat die Verwaltung immer wieder Kontrollen durchgeführt, dafür in Teilen sogar einen privaten Sicherheitsdienst mit ins Boot geholt.

Denn trotz bekannter Kontakteinschränkungen – erlaubt sind Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, alternativ Mitglieder eines Hausstandes plus zusätzlich eine weitere Person – werden gerade jetzt in der Ferienzeit wieder vermehrt Personen angetroffen, die diese Regeln missachten.

Intensiv kontrolliert werden in diesem Zusammenhang außerdem die Einhaltung der Quarantäneverfügungen mittels unangekündigter Hausbesuche.

Mit Abstand an der Haustür wird auch am Osterwochenende nachgeprüft, ob sich alle Betroffenen zu Hause aufhalten, teilt die Gemeindeverwaltung mit und ruft dazu auf, sich an die geltenden Regelungen und Kontaktbeschränkungen zu halten. Nur so lasse sich die hohe Inzidenzzahl wieder senken.