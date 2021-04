Bundesliga-Spiele leben von Emotionen, Begeisterung, Enttäuschung und einem immensen Gemeinschaftsgefühl der Zuschauer auf den Rängen. Seit gut einem Jahr kann davon keine Rede mehr sein. Die Pandemie hat leere Stadien erzwungen, Fußball gibt‘s fast nur noch im Fernsehen und im Live-Stream. Wie gehen die heimischen Fanclubs damit um? Manfred Cord kann sich noch ganz genau daran erinnern, wann er zum bislang letzten Mal im Fußballstadion war: „Am 8. März 2020 waren wir mit 70 Leuten in München beim 2:0-Heimsieg gegen Augsburg. Da war die 120-Jahr-Feier der Bayern und der letzte Spieltag, an dem noch was ging“, sagt der Vereinschef der „Preußen“ aus Ostbevern. „Jetzt ist tote Hose – es ruht momentan alles. Wir können nichts machen. Rudelgucken ist nicht möglich. Einige sind in einer WhatsApp-Gruppe miteinander vernetzt. Und wir informieren die Mitglieder in einer Mail über die Verlegung der Generalversammlung.