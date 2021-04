In den Sommermonaten sind die Mitarbeiter des Bauhofes stets im Einsatz, um die Wirtschaftswege in und rund um Ostbevern auszubessern. Jüngst kam im Umwelt- und Planungsausschuss die Frage von Simon Stadtmann (CDU) auf, ob es in diesem Zusammenhang für private Anlieger möglich sei, sich diesen Reparaturarbeiten anzuschließen.