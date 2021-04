Die Picknick-Kisten-Aktion, die der Verein Ostbevern Touristik im März angestoßen hat, führt der Weltladen im Edith-Stein-Haus jetzt weiter. Er bietet die feinen Zutaten für ein solches Picknick. Die Münsterland-Kisten sind befüllt mit Nahrungs- und Genussmitteln aus fairem Handel. Sie können, so wie angeboten, komplett in den Preiskategorien 35, 40 oder 50 Euro – darin enthalten sind zehn Euro Pfand – erworben werden. Darüber hinaus kann der Inhalt der Kiste auch aus dem fairgehandelten Sortiment des Weltladens nach eigenen Wünschen zusammengestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Auch Zutaten für eine selbst zubereitete kleine Mahlzeit samt Gewürzen und Rezepten sowie einer Backmischung gibt es. Der Eine-Welt-Laden ist nach vorläufigem Plan und zu den allgemein gültigen Hygienebedingungen donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie sonntags von 10.15 bis 12.15 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten nimmt Magdalena van Teeffelen auch telefonisch unter 54 10 Bestellungen entgegen.